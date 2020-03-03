اتفاق نهائي لإطلاق «ويز إير أبوظبي» 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة، أمس، إبرام اتفاق نهائي مع شركة الطيران «ويز إير» القابضة، الشركة الأسرع نمواً في أوروبا والأقل إصداراً للانبعاثات الكربونية، حيث يتم بموجب الاتفاق إطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم «ويز إير أبوظبي»، والمقرر أن تبدأ عملياتها من مطار أبوظبي الدولي خلال خريف العام الجاري.

ويعد هذا الاتفاق علامة فارقة لإطلاق «ويز إير أبوظبي» كشركة إماراتية لرحلات الطيران الاقتصادي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وتخطط الشركة الجديدة لبدء رحلاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث ستجمع بين توفير رحلات طيران بتكلفة منخفضة والتجارب ذات الجودة العالية للمسافرين على متن رحلاتها، والتي ستنطلق إلى مجموعة واسعة من الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة خلال الأشهر المقبلة في عملية التوظيف. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع برنامج المسرعات التنموية «غداً 21»، والذي يعمل على دفع مسيرة تنمية أبوظبي إلى آفاقٍ جديدة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، فقد بدأ فريق التطوير بالشركة أعمالها المبدئية، والتي تضمنت العمل مع الهيئة العامة للطيران المدني لاستصدار «شهادة مشغّل جوي»، و«ترخيص التشغيل» لعمليات الشركة. وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة: «يحظى قطاع السياحة بأولوية كبيرة في استراتيجية أبوظبي.

ورصدت حكومة أبوظبي الاستثمارات اللازمة لتعزيز هذا القطاع، والتي لا تقتصر على دعم المطارات فحسب، بل تشمل أيضاً تطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية الممتدة بمختلف أنحاء الإمارة.

وشهد العام الماضي تحقيق رقم قياسي بعدد الزائرين بلغ 11.35 مليون زائر إلى أبوظبي، ويرجع الفضل في ذلك إلى توفر وسائل الترابط التي تسهّل تنقل الزائرين بين مختلف مناطق الإمارة وبتكاليف تناسب مختلف الفئات.

ولا شك أن شراكتنا مع ويز أير وغيرها من المؤسسات الرائدة سوف تمكّننا من المساهمة بتعزيز القدرات التنافسية المتميزة التي تحظى بها أبوظبي كوجهة إقليمية وعالمية للسائحين الذين يقصدون الإمارة للترفيه والأعمال».