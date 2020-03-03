9.2 % انخفاض شكاوى عملاء «اتصالات» و«دو»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تلقيها 4527 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الشهرين الماضيين، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، بانخفاض قدره 9.2% مقارنة بنحو 4987 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي .

ووصل نصيب «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 2026 شكوى، مقابل نحو 2501 شكوى لشركة «دو» . وأظهرت البيانات إلى أن عدد الشكاوى حول رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 4292 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 1946 شكوى منها، مقابل نحو 2346 شكوى لــ«دو».

وأكد 70.61% من عملاء «اتصالات» رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 15.36% عن عدم رضاهم، بينما كان 14.03% منهم حيادياً، بينما أكد 73.79% من عملاء «دو» عن رضاهم، فيما أعرب 10.23% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 15.98% منهم حيادية.

وجري إغلاق 96.05% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 93.8% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.