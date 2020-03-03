«إيدج» تعيّن رؤساء لثلاثة من قطاعاتها الخمسة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «إيدج» للتكنولوجيا المتقدمة، في قطاع الدفاع ومجالات أخرى، أمس، تسمية رؤساء ثلاثة من قطاعاتها الخمسة. وتم تعيين الدكتور فهد اليافعي رئيساً لقطاع المنصّات والأنظمة، وحمد المرر رئيساً لقطاع الصواريخ والأسلحة، وخالد البريكي رئيساً لقطاع دعم المهام.

وسيشرف الدكتور فهد اليافعي على أعمال شركات القطاع: أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي»، و«أبوظبي لبناء السفن» و«الجسور» و«الطيف» و«أمرُك» و«إيرث» و«نمر»، وضمان تطبيق استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، ضمن كامل مراحل تشغيل المركبات والأنظمة الجوية والبرية والبحرية، لتحسين كفاءة العمليات، وسرعة الإنجاز في هذا القطاع.

وإلى جانب منصبه الجديد، يشغل اليافعي منصب رئيس مجلس الإدارة في شركتي أبوظبي لبناء السفن و«الجسور»، وعضوية مجالس الإدارة في شركتي مواصلات الإمارات و«جاهزية»، ومجموعة الفرسان القابضة، كما تولى سابقاً منصب مدير البرامج في مجلس التوازن الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، سيستفيد قطاع الصواريخ والأسلحة في «إيدج»، من الخبرات الواسعة لرئيسه حمد المرر، الذي سيسعى إلى تطبيق نهج ريادي في أعمال شركات «الطارق» و«المتقدمة بايروتكنيكس» و«كراكال» و«هالكن» و«لهب»، التابعة لهذا القطاع، للارتقاء بمستوى الدقة والفاعلية في الأداء، وإبقاء القوات المسلحة الإماراتية على أهبة الاستعداد في مواجهة التهديدات الناشئة.

ومن خلال منصبه السابق، كرئيس استشاري في مجلس التوازن الاقتصادي، أسهم المرر بدور فعال في إنشاء مؤسسات متخصصة في قطاع الدفاع الوطني، مثل «كراكال» و«إي بي آي» و«هالكن» و«لهب» و«نمر».

ويجلب خالد البريكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جال»، معه إلى منصبه الجديد في رئاسة قطاع دعم المهام، خبرة واسعة في قطاع الطيران، حيث شغل مناصب متعددة، ضمن مجالات تصميم الطائرات وتأهيلها وصيانتها، وسيسهم فهمه العميق لبرامج الاستحواذ والنشر الاستراتيجي للتكنولوجيا، بدور بالغ الأهمية في تطوير قطاع دعم المهام، ووضع الرؤى والأهداف الاستراتيجية لشركاته التي تسعى إلى تحقيق أقصى درجات الاستعداد والجاهزية في دعم الجبهات المتنوعة.

وسيشرف البريكي على شركات «الحصن» و«إي بي آي» و«إي تي إس» و«جال» و«هورايزن» و«جاهزية» و«نوليج بوينت» ورماية. وفي السابق، شغل البريكي منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ياس القابضة في القسم التجاري، ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة «جال» لخدمات الملاحة الجوية.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب في «إيدج»: في إطار حرصنا على العمل بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نسعى لضمان التحديث والابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع، وغيره من المجالات، كما نسعى لامتلاك «إيدج» كافة المقومات والركائز القوية اللازمة لتحركها بسرعة وكفاءة أكبر.

ومع التعيينات الجديدة، سيجلب رؤساء القطاعات الثلاثة، ثروات من الخبرة في مختلف المجالات، لمساعدة «إيدج» وشركاتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتمكين مستقبل آمن. وتوحد «إيدج» تحت مظلتها أكثر من 25 مؤسسة، وتضم ما يربو على 12 ألف موظف.