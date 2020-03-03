«دبي لصناعات الطيران» تعيد شراء سندات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة»، أنها استأنفت برنامج إعادة شراء السندات.

فمنذ بدء البرنامج في منتصف عام 2018، أعادت الشركة شراء 485 مليون دولار من المبلغ الرئيسي للسندات، ولديها تفويض لإعادة شراء سندات أخرى بقيمة تقارب 115 مليون دولار.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة، إن مستويات التداول الحالية لسنداتنا لا تتفق مع قوة ميزانيتنا وتصنيفاتنا الائتمانية وحالة السيولة.

لدينا حالياً 5 شرائح من الديون غير المسددة، وفي حين أن سندات الاستحقاق طويلة الأجل هي أكثر السندات المقومة بأقل من قيمتها، فإننا نعتزم إعادة شراء السندات المتاحة في كل شريحة بمستويات سعرية مناسبة. وتمتلك الشركة حالياً 2.8 مليار دولار من السندات المتداولة المستحقة في أسواق الأمريكية.