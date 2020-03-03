تراجع التضخم في الدولة خلال يناير 1.34 %

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال يناير الماضي بنسبة 1.34% مقارنة بالشهر ذاته من 2019، لتواصل بذلك تراجعها للشهر الـ13 على التوالي بعد صعود كبير بنسبة 4.76% في مطلع 2018 على أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس عن وصول الرقم القياسي العام إلى 108.14 نقاط في يناير مقابل 109.61 نقاط في يناير 2019. وعلى أساس شهري انخفض التضخم 0.09% في يناير مقارنة بنحو 108.24 نقاط في ديسمبر.

وجاء تراجع التضخم السنوي مع هبوط 8 مجموعات رئيسية يتصدرها الأغذية والمشروبات بنسبة 1.66% والملابس والأحذية بنحو 7.02% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 4.9% والتجهيزات والمعدات المنزلية 2.23% وخدمات الصحة 0.08% والاتصالات 0.94% والمطاعم والفنادق 2.86% وسلع وخدمات متنوعة 0.82%، بينما ارتفعت 4 مجموعات يتقدمها التبغ 6.23% وخدمات النقل 3.77% والترويج والثقافة 15.85% والتعليم 0.75%.