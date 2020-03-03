تعاون بين سيدات أعمال أبوظبي وعجمان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومجلس سيدات أعمال عجمان، مذكرة تفاهم أمس، خلال اجتماع عقد بمبنى غرفة أبوظبي. ووقع على مذكرة التفاهم مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والدكتورة آمنة آل علي رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، وذلك بحضور عدد من عضوات الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وشفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وقالت مريم الرميثي: يأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من رؤية المجلسين بأهمية المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمرأة الإماراتية في التنمية الشاملة وتوفير سبل التمكين والدعم الاقتصادي لها من قبل مجالس سيدات الأعمال لتعزيز مساهمتها الإيجابية

وأثنت الدكتورة آمنة خليفة على جهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي في دعم سيدات الأعمال وتقديم خدمات ومبادرات رائدة تحفز مساهمة سيدات الأعمال في الاقتصاد الوطني، مؤكدة أهمية المذكرة التي تساهم في تحقيق رؤية وأهداف المجلسين.