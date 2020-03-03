10 شركات وساطة تستحوذ على %81.5 من تداولات فبراير بسوق دبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 31 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 81.5% أو ما يعادل 6.4 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في فبراير والبالغة نحو 7.86 مليارات درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» القائمة حيث بلغت حصتها نحو 2.26 مليار درهم بما يعادل 28.85%، وجاءت أرقام سيكيوريتيز ثانية بنحو 999.46 مليون درهم ونسبة 12.71% من الإجمالي.

وحلت في المركز الثالث «بي اتش مباشر» بنحو 747.9 مليون درهم بنسبة 9.51%، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 461.7 مليون درهم ونسبة 5.87%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 445.13 مليون درهم بنسبة 5.66%، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 380.65 مليون درهم بنسبة 4.84%، ثم «شعاع للأوراق المالية» بحصة 300.89 مليون درهم بنسبة 3.83% تلاها «مينا كورب» بنحو 291.9 مليونا بنسبة 3.71%.

وفي المركز التاسع جاءت «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بـ 285.17 مليون درهم بنسبة 3.63%، ثم «سيكو للوساطة المالية» بـ 226.02 مليون درهم ونسبة 2.88%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 196.5 مليون درهم بنسبة 2.5%، يتبعها «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 146.1 مليون درهم أو ما يعادل 1.86%، ثم «الضمان للأوراق المالية» بحصة 1.77% تعادل 139.15 مليونا.

وبلغت حصة شركة «إتش إس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية» نحو 1.68% تعادل 132.01 مليون درهم، ثم «جلوبال لتداول الأسهم والسندات» بنحو 108.7 ملايين بحصة 1.38% و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 1.3% تعادل 102.1 مليون و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» 1.2% أو 94.2 مليونا و«دبي التجاري للخدمات المالية» 1.15% بما يعادل 90.38 مليون درهم و«المشرق للأوراق المالية» بحصة 1.12% تعادل 88.39 مليونا .