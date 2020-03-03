«أبوظبي الأول» يطلق منصة لمدفوعات التجار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق بنك أبوظبي الأول خدمة منصة الدفع المتكاملة الخاصة بالتجار، والتي توفر مجموعة من خدمات الدفع ضمن حزمة رقمية واحدة. وتتيح المنصة إمكانية الدفع باستخدام البطاقات، إلى جانب طرق الدفع الجديدة التي تشمل المحافظ الرقمية المحلية والدولية، وبرامج الولاء، وحلول الاستجابة السريعة، والخدمات ذات القيمة المضافة مثل خدمة «الشراء الآن والدفع لاحقاً» وخطط التقسيط المريح، كل ذلك ضمن منصة واحدة.

كما ستُمكّن هذه المنصة مستخدميها من إطلاق عروضهم الخاصة كبطاقات الهدايا أو البطاقات المدفوعة مسبقاً، ويمكن للتجار كذلك التواصل مع منصة الدفع عبر برنامج متكامل مدعوم بواجهة برمجية .

وقالت هناء الرستماني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة، بنك أبوظبي الأول: سنواصل الاستثمار في منصات الدفع الاستراتيجية لتلبية احتياجات عملائنا. وتم إطلاق المنصة بشكل تجريبي لاختبارها لدى مجموعة من أبرز التجار، وسيتم توزيعها على نطاق أوسع من عملاء بنك أبوظبي الأول على مدار الأشهر القليلة القادمة.