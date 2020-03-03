«دبي التجاري» يتبنى خدمة ابتكار المدفوعات

المصدر: (دبي- البيان)

احتفى بنك دبي التجاري، أخيراً بشراكته مع «سويفت» لتبني خدمة ابتكار المدفوعات العالمية (SWIFT gpi)، والذي سيجعل من عملية تحويل المدفوعات عبر الحدود أسرع وأسهل لعملائنا من الشركات. ويتيح اعتماد خدمة ابتكار المدفوعات العالمية للعملاء إمكانية التتبع المباشر للتحويلات خارج الدولة، وضمان الشفافية فيما يتعلق بالرسوم، مما يعزز من كفاءة عمليات التحويل عبر الحدود.

وبهذه المناسبة أقيم حفل في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري حضره الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وستيفان كيميل، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري، وأمول باهوجونا، رئيس المدفوعات وإدارة النقد في بنك دبي التجاري، وأونور أوزان، رئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في سويفت، إضافة إلى أعضاء الإدارة العليا من كلا الطرفين.

وقال د. بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: فخورون بأن نكون من أوائل البنوك في الإمارات التي تتبنى خدمة ابتكار المدفوعات العالمية وتقدمها لعملائها من الشركات حيث ستعمل الخدمة على تعزيز كفاءة عمليات التحويل الدولية وتمكين عملائنا من الحصول على تجربة مصرفية أفضل.