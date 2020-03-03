شراكة بين «الفجيرة الوطني» و«ريبل»

المصدر: (دبي - وام)

أعلن بنك الفجيرة الوطني عقد شراكة مع «ريبل» شركة «البلوك تشين» لتسهيل عمليات الدفع وتحويل الأموال عبر الحدود من خلال منصة «ريبل نت».

وسيتاح لعملاء البنك من خلال حلّ «البلوك تشين» إجراء عمليات دفع آمنة بالوقت الحقيقي مع إمكانية تتبّعها الشامل والواضح. وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "يتعيّن على البنوك في هذه البيئة سريعة التطور التصرّف سريعاً والبحث باستمرار عن طرق جديدة ومحسّنة لخدمة عملائها.

فالرقمنة لا تزال حافزاً أساسياً للتغيير، وباعتبارنا بنكاً يركز أولاً على العملاء، ندرك أهمية الاستفادة من تقنية «البلوك تشين» لتوفير تجارب سلسة لعملائنا. فستمكننا منصة ريبل نت من توفير تجربة دفع محسّنة تتيح لعملائنا من الشركات إدارة أموالهم بطريقة أكثر فاعلية. وسنبحث دائماً عن أفضل الحلول لعملائنا انطلاقاً من التزامنا بأن نكون أفضل شريك مالي لهم في احتياجاتهم الشخصية والعملية".

وسيستفيد البنك من مزايا الخدمة بتوسيع قاعدة عملائه الهنود من خلال إجراء التحويلات المالية إلى الهند عبر شبكة ريبل العابرة للحدود.