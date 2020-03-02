"إمباور"تسجل 8.25% زيادة في عدد المباني الموصولة بمحطاتها 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" أن العدد الإجمالي للمباني التي تزودها بخدمات التبريد وصل الى 1180 مبنى بنهاية 2019 بنسبة نمو بلغت 8.25% مقارنة بعام 2018.

ويظهر أداء إمباور نموا ضخما خلال الأعوام السبعة الماضية إذ بلغت نسبة النمو في عدد المباني 269% حيث ارتفع إجمالي عدد المباني الموصولة بمحطات إمباور إلى 1180 مبنى بنهاية 2019، مقارنة بـ 320 مبنى في 2012.

وقال أحمد بن شعفار ، الرئيس التنفيذي لشركة إمباور" أن نهضة دبي العمرانية رسخت توجهات صناعة التطوير العقاري في تبني حلول كفاءة في إستهلاك الطاقة بما يضمن حماية أكبر للبيئة وموارد الأجيال القادمة". موضحا أن 70% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في الامارات يستهلك في عمليات التبريد، ومن هنا تأتي أهمية تبني حلول خدمات تبريد المناطق كونها توفر 50% من تلك الطاقة المستخدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية.

أشار بن شعفار إلى أن قطاعات المباني التي تستخدم حلول خدمة تبريد المناطق بمعايير عالمية تشمل جميع القطاعات الرئيسية في دبي كالسكنية والتجارية والضيافة والرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية ومراكز التسوق والترفيه والمراكز التجارية. لافتا إلى أن زيادة عدد المباني المستفيدة من خدمات إمباور تعكس جهودها والتزامها في تقديم خدمات التبريد المركزي ذات كفاءة عالية بتقنيات ثورية، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تزايد قناعة ملاك المشاريع بأهمية ومكاسب تلك الحلول، وهذا ما تفسره الأرقام إذ كان عدد المباني الموصولة بمحطات إمباور يصل الى 320 مبنى في 2012 ثم ارتفع الى 715 مبنى في 2013 وصولا الى 920 مبنى في 2016 و1000 مبنى في 2017 ليصل الى 1180 في 2019.

لافتا الى أن "إمباور" تواصل العمل مع مشاريع أيقونية فريدة قيد الإنجاز في دبي، ويجري العمل على ربطها بمحطات التبريد وابرزها، برجي العنوان فندق وسبا بدبي مارينا ورويال أتلانتس ريزيدنسيز في نخلة جميرا وبرج آي سي دي بروكفيلد بالاس بمنطقة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب توسيع رقعة خدمات الشركة في الخليج التجاري ليصبح أكبر مشروع لتبريد المناطق في العالم في المستقبل القريب.

والجدير ذكره، أن «إمباور» تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1180 مبنى، ولأكثر من 120 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1,53 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل واجهة دبي المائية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للتصميم، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.