هواوي تطرح جهاز "مات بوك 13" في الامارات

المصدر: البيان الإلكتروني

طرحت هواوي ولأول مرة في دولة الامارات العربية المتحدة، عن طرح مجموعتها الجديدة والمبتكرة من أجهزة الحاسوب المحمول خفيفة الوزن والقابلة للتوصيل مع مجموعة متنوعة من الأجهزة "هواوي مات بوك 13".

ويراعي تصميم الحاسوب الذي طورته هواوي مؤخراً احتياجات المهنيين من جيل الشباب ويقدم أحدث التقنيات المبتكرة من هواوي لشريحة أوسع من المستخدمين، ويمتاز بخفة وزنه وجودة تصميمه ليرسي معايير جديدة كلياً ضمن فئته.

يأتي تصميم الحاسوب بتزويده بالجيل العاشر وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، إضافة إلى شاشة العرض الكاملة بدقة (2K) المزودة بخاصية اللمس المتعدد.

وبهذه المناسبة، قال كيث ليبو، المدير الإقليمي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تمثل الحواسيب المحمولة أحد المنتجات الرئيسية التي تلعب دوراً هاماً في استراتيجيتنا الشاملة، وتعتبر قابلية التوصيل بين الأجهزة الذكية والحواسيب المحمولة حاجة ملحة من أجل منح المستخدمين تجربة شاملة وسلسة لأبعد الحدود".

يمكن استخدام ملحقات الحاسوب المحمول مثل لوحة المفاتيح والفأرة كملحقات للهاتف الذكي، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وراحة.

يتوفر الحاسوب في متاجر الدولة بـ 3 ألوان واحجام تتراوح أسعاره بين 2499 الى 4499.