تأجيل معرض دبي للقوارب إلى شهر نوفمبر بدلاً من مارس

المصدر: دبي – بشار باغ

أعلن معرض دبي الدولي للقوارب تأجيل موعد انطلاق فعالياته إلى شهر نوفمبر عوضاً من مارس الجاري وذلك وفقاً لبيان نشره المعرض على موقعه الالكتروني، وسينطلق الحدث بموعده الجديد في الفترة بين 24 لغاية 28 نوفمبر المقبل.

وقال البيان أنه و في ظل القلق العالمي المتزايد حول فيروس COVID-19، فإن مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض دبي الدولي للقوارب يراقب الوضع المستجد عن كثب وينسق على الدوام مع شركائه الاستراتيجيين في كل ما يتصل بمعارضه وفعالياته القادمة وذلك حرصاً منه على راحة وسلامة جميع الوفود المشاركة والزوار.

وأضاف البيان : بينما تظل دولة الإمارات العربية المتحدة آمنة تمامًا للسفر في ظل السياسات والمبادئ التوجيهية الطبية والصحية المتّبعة، وعلى الرغم من جهودنا المبذولة للارتقاء بمعرض دبي الدولي للقوارب هذا العام وضمان مشاركة دولية قوية في هذه الأوقات الاستثنائية، فإننا ندرك تماماً صعوبة السفر لغالبية المشاركين الرئيسيين المؤثرين في برنامج الفعاليات الخاص بالمعرض وذلك نظراً للقيود الكبيرة المفروضة عليهم لمغادرة بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.

وعليه، وبعد سلسلة من المشاورات والاتصالات، فقد ارتأينا تأجيل معرض دبي الدولي للقوارب ، وهو أكبر حدث للقوارب الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأحد التجمعات الأكثر نفوذاً في العالم لمجتمع اليخوت العالمي.

ويأتي هذا التأجيل بعد إجراء الكثير من المناقشات والتشاور مع شركائنا الإستراتيجيين المشاركين في المعرض وكذلك أصحاب المصلحة في قطاع هذه الصناعة، الذين أيدوا بقوة هذا القرار كونه يصب في مصلحة الجميع سواء للعارضين العالميين وايضاً لرجال الأعمال الرئيسيين في المنطقة، لا سيما وان موعد إقامته الجديد في نوفمبر يتزامن مع المعرض العالمي الضخم والحدث الأهم في المنطقة إكسبو 2020 والذي سيتيح للجميع فرصة مشاركة أكبر ومميزة.