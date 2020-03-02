دبي تستحوذ على 48.8% من رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفع عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دبي إلى 331.4 ألف رخصة بنهاية شهر فبراير تشكل 48.8% من إجمالي رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات البالغ 678.5 ألف رخصة.

وكشفت بيانات السجل الاقتصادي الوطني بوزارة الاقتصاد عن وجود 21 شكلاً قانونياً لرخص الأنشطة في دبي، واستأثر شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بنحو 189.7 ألف رخصة تشكل 57% من إجمالي الرخص، يليها المؤسسة الفردية 83.1 ألف رخصة ثم الشركات العائلية 26.9 ألف رخصة، كما تواجدت 7292 رخصة لإكسبو (جنوب دبي).

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى 678573 رخصة بزيادة قدرها 2317 رخصة مقارنة مع 676256 رخصة في شهر يناير الماضي، وزاد عدد الرخص في أبوظبي عن 143.8 ألف رخصة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن رخص مقاولات مشاريع المباني بأنواعها كانت الأكثر ترخيصاً منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ عددها 610 رخص، تليها رخص المشروبات الباردة والساخنة بنحو 522 رخصة، يليها رخص التجارة العامة بنحو 459 رخصة، وبلغ عدد الرخص المصدرة للأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصاً نحو 3554 رخصة.