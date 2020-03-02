الإمارات الأولى إقليمياً بتمويل الشركات الناشئة

المصدر: (دبي – البيان)

حلّت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً من حيث إجمالي قيمة تمويلات الشركات الناشئة، حيث سجلت 418 مليون دولار، ضمن تقرير صادر عن منصة «ماغنيت» المتخصصة في الشركات الناشئة، وتلتها في القائمة مصر بـ95 مليون دولار، ومن ثم السعودية بـ67 مليون دولار، وحل الأردن رابعاً بـ41 مليون دولار ومن ثم لبنان خامساً بـ29 مليون دولار والكويت سادساً بـ21 مليون دولار.

وحلت البحرين في المرتبة السابعة بـ6 ملايين دولار تلتها عُمان ثامناً بـ6 ملايين دولار ومن ثم الجزائر بـ4 ملايين دولار وتونس بـ3 ملايين دولار.

وأكد التقرير أن الإمارات شكلت مركزاً مهماً لرأس المال المخاطر وتمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وشكلت شركة كريم أول عملية تخارج من شركة مليارية «يونيكورن» في الإمارات والمنطقة، حيث استحوذت عليها شركة أوبر بقيمة 3.1 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات شهدت نمواً بارزاً في عدد الصفقات، وكانت 2019 سنة قياسية حيث ازداد عدد المستثمرين في الشركات الناشئة.