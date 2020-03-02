ميناء الفجيرة يدرس استثمار 750 مليون درهم للتوسعة

المصدر: (الفجيرة - وام)

يدرس ميناء الفجيرة عدداً من الخيارات لاستثمار نحو 750 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين، لتوسعة بنيته التحتية المتخصصة في مناولة المنتجات البترولية.

وقال خليل إبراهيم، المدير المالي لهيئة ميناء الفجيرة، على هامش الأسبوع الدولي للبترول المنعقد في لندن، إن ميناء الفجيرة يراقب عن كثب التطورات الجارية في السوق النفطية والمتغيرات المستمرة فيه، خاصة فيما يتعلق بالخطط التوسعية لعملائه من شركات تخزين المنتجات البترولية في الإمارة.

وأوضح أن الميناء يُجري محادثات مع بعض عملائه لفهم خططهم التوسعية بشكل أفضل التي قد تتطلب زيادة طاقة الميناء الاستيعابية لمناولة المنتجات البترولية «التي تتراوح حالياً في حدود 700 مليون برميل في السنة»، بحيث يتم توجيه استثمارات الميناء إلى الأصول المناسبة لاحتياجات العملاء وفي التوقيت المناسب.

وختم بالقول: «تأتي هذه الخطط من ضمن استراتيجية الميناء الطويلة الأمد والمستمدة من توجيهات حكومة الفجيرة التي تستدعي أن يكون الميناء دائماً في مقدمة الموانئ البترولية في العالم».