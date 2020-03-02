%27.2 نمو عضويات غرفة تجارة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أعلنت غرفة تجارة رأس الخيمة، ارتفاع عدد العضويات الجديدة المسجلة خلال عام 2019، بنسبة نمو 27.2 %، مقارنة بعام 2018، بينها 12 % لمنشآت المناطق الحرة، وكانت 7 % من المنشآت أفرعاً جديدة لمنشآت داخل وخارج الإمارة، كما بلغ عدد الرخص المجددة 17.08 ألف منشأة.

وأوضح محمد السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، أن المنشآت المسجلة في الغرفة خلال 2019، توزعت على درجات العضوية الخاصة بالغرفة، والتي يتم تصنيفها حسب رأسمال المنشأة، حيث تم تسجيل 6.2 % من المنشآت الجديدة، ضمن الدرجة الخاصة، و3.5 % من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الممتازة، أما المنشآت التي سجلت ضمن الدرجة الأولى، فقد بلغت نسبتها 12.5 %، بينما احتلت الدرجة الثانية، النسبة الأكبر من المنشآت المسجلة، بنسبة 37.4 %.

وأشار إلى أن المنشآت الفردية، استحوذت على النسبة الأكبر من العضويات الجديدة حيث بلغت حصتها 37 %، جاءت تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 25 %، ثم شركات الأعمال المدنية، والتي بلغت نسبة المنشآت الجديدة فيها 22 %، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 14 %.

وأشار إلى أن حجم رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة لعام 2019، بلغت ملياراً و653 مليون درهم، مشيراً إلى أن ذلك لا يشمل قيمة رؤوس أموال 225 منشأة للمناطق الحرة، و127 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة، وبلغ عدد المستثمرين الجدد 2385 مستثمراً، حيث توزعت الاستثمارات الجديدة على 72 جنسية، ليصل بذلك إجمالي الجنسيات المستثمرة في الإمارة 138 جنسية، في حين بلغ عدد القوى العاملة المقدرة، التي تشغلها هذه الاستثمارات، 5715 عاملاً.

قطاعات

وأوضحت إيمان الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات، عادةً ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتوزعت المنشآت على 14 قطاعاً مختلفاً في عام 2019، وذلك عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد.

وأضافت: استحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة بنسبة 42 %، في حين حل قطاع التشييد والبناء ثانيا بنسبة 17.4 %، وقطاع الفنادق والمطاعم في المركز الثالث بنسبة 13.9 %.

وأشارت إلى أن المنشآت الجديدة المسجلة في الغرفة، توزعت على مناطق الإمارة المختلفة، حيث استحوذت منطقة النخيل على أكبر حصة، باحتوائها أكبر عدد من المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال 2019، بنسبة 19.5 %، تلتها منطقة القصيدات، بنسبة 7 %، ثم منطقة رأس الخيمة 6.7 %.