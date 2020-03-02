برنامج لإدارة الثروات الخاصة بـ«يو بي إس»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «يو بي إس» لإدارة الثروات مبادرة استثمارية جديدة لإدارة الثروات الخاصة. وستقوم المبادرة الجديدة التي أطلقتها «يو بي إس» بنشر أوراق بحثية بشكل دوري لتسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه العملاء وتوفر الحلول الاستثمارية المرتبطة بها في الأسواق العامة والخاصة. وسيتخلل الموضوعات عنصر استدامة راسخ، لكنها ستتخطى اعتبارات الاستدامة البسيطة.

وسيتناول أول موضوع من البرنامج قضية «مستقبل النفايات» حيث يهدر سكان العالم حوالي 30% من طعامهم بتكلفة تبلغ تريليون دولار في السنة، في حين أن 10% من سكان العالم يعانون من المجاعة. وتُقدم «يو بي إس» في الورقة البيضاء حول «مستقبل النفايات» عروضا لتخفيف التكاليف والمشاكل المرتبطة بالنفايات بهدف تحقيق عوائد مالية.