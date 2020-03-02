شراكة لجذب الشركات الناشئة إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون شراكة مع غرفة تجارة وصناعة دبي بهدف دعم المشاريع الناشئة في دبي، من خلال تفعيل التعاون بين مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» - أكبر مركز من نوعه في الشرق الأوسط والمملوك بالكامل للواحة و«دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال.

وقّع اتفاقية الشراكة الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وحمد بوعميم، مدير عام، غرفة دبي في مركز «ديتك» بواحة دبي للسيليكون.

وبموجب الشراكة التي تمتد لعام واحد، تقوم دبي للسيليكون والغرفة من خلال مركز «ديتك» و«دبي للمشاريع الناشئة» بإصدار تقرير سنوي عن الشركات الناشئة في دبي بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والأعمال الجديدة إلى الإمارة، في ظل البيئة المحفزة التي توفرها لريادة الأعمال.

وسيساعد التقرير في جذب وتوجيه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التكنولوجي، من خلال إعداد برنامج جديد يهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة على إطلاق أعمالهم من دبي، وذلك من خلال توفير رؤية واضحة وإحصاءات دقيقة عن سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.

وبموجب الاتفاقية أيضاً سيتاح للشركات الناشئة الاستفادة من برنامج لتسهيل تأسيس الأعمال، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات النوعية التي يستضيفها مركز دبي التكنولوجي لتطوير الأعمال «ديتك»، إضافة إلى حضور ورش العمل المخصصة لريادة الأعمال والاجتماعات الشهرية الأخرى التي ينظمها.

جولات تعريفية

كما تنص الاتفاقية على تنظيم جولات تعريفية دولية ببيئة الأعمال المتكاملة والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي توفرها الإمارة، والبيئة الحاضنة لريادة الأعمال وسهولة تأسيس المشاريع الناشئة والمقرات الإقليمية للشركات العالمية والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها إمارة دبي.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: تحرص دبي للسيليكون على إبرام اتفاقيات استراتيجية مع جهات ريادية في تمكين المشهد الاقتصادي مثل غرفة دبي، لما فيه دعم الشركات الناشئة وتمكينها من تطوير مشاريعها. وفي هذا السياق، تقدم السلطة الفرصة لرواد الأعمال وخاصة الإماراتيين لتطوير أعمالهم وتحويلها إلى فرص ومشاريع حقيقية بدعم من مركز «ديتك».

وأضاف: «تعمل سلطة واحة دبي للسيليكون وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بمكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للعمل والعيش والحياة، عبر توفير أفضل الخدمات لمختلف القطاعات وخاصة التكنولوجية منها.

من جهته قال بوعميم إن التعاون مع سلطة واحة دبي للسيليكون يشكل بداية مرحلة جديدة من جهود الإمارة لاستقطاب المشاريع الناشئة النوعية حول العالم، وتوفير بيئة محفزة لنشاط رواد الأعمال، وذلك التزاماً بترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للمشاريع الناشئة، مؤكداً أن المشاريع الناشئة ودعم رواد الأعمال يدخل في صلب الأهداف الموضوعة لصناعة المستقبل والاستعداد للخمسين.