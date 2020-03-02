نمو متسارع لفنادق ويندام

المصدر: (دبي- البيان)

تواصل «فنادق ومنتجعات ويندام»، أكبر شركة امتياز للفنادق على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 9,300 فندق في حوالي 90 دولة، توسيع نطاق محفظتها في الشرق الأوسط، إلى جانب أوروبا وأوراسيا وأفريقيا، عبر افتتاح مجموعة من الفنادق الفاخرة، والدخول إلى أسواق جديدة خلال العام الماضي.

وقال ديميتريس مانيكيس، الرئيس والمدير الإداري لدى «فنادق ومنتجعات ويندام»، في أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا: سجلنا نمواً قوياً في المنطقة خلال عام 2019، ونتطلع قدماً لمواصلة هذا الزخم في الأسواق الجديدة والحالية خلال عام 2020 وما بعده. وتعد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا، واحدة من أكثر المناطق تنوعاً على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تقوم فنادق ومنتجعات «ويندام» خلال 2020، بافتتاح المزيد من الفنادق التابعة لعلامة سوبر 8 من «ويندام»، في مدينتي ماينز وأوغسبورغ في ألمانيا، إلى جانب تسجيل الظهور الأول للعلامة في الإمارات، من خلال افتتاح فندق «سوبر 8 من ويندام» في مشروع «واجهة ديرة البحرية» بدبي. وتشمل قائمة الفنادق الأخرى المرتقب افتتاحها، فندق رمادا إنكور من ويندام مسقط الغبرة بسلطنة عمان.