مجلس إدارة «الشارقة القابضة» يعتمد ميزانية 2020

المصدر: الشارقة- البيان

عقد مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة اجتماعه الأول للعام الجاري، والذي تم خلاله اعتماد ميزانية العام 2020، واستعراض الأداء المالي والتشغيلي للعام 2019، إضافة إلى مناقشة أهم الخطط والاستراتيجيات المتوقع تنفيذها في العام الجاري.

وترأس الاجتماع وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، بحضور علي العبد الله، نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة: المهندس خالد بن بطي، وهوازن أسبر، وأحمد الشامي، إضافة إلى مالك الخشاشنة، أمين سر مجلس الإدارة.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة البيانات المالية والوضع المالي للشركة خلال العامين الماضي والجاري، وتوصيات اللجنة المالية والإدارية وميزانية عام 2020، كما استعرضوا مستجدات أسواق «متاجر»، ومن أبرزها «متاجر المصلّى»، الذي افتتح مؤخراً والخطط التوسعية لهذه الأسواق، خاصة «متاجر» في منطقتي الرحمانية والسيوح.