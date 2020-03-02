تشغيل أول منصة بلوك تشين لفتح حساب مصرفي رقمي فوري

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق، أمس، بدء التشغيل الفعلي لأول منصة في المنطقة لمشاركة بيانات الشركات لتسهيل التعرف إلى العميل باستخدام تقنية بلوك تشين، وذلك بهدف تمكين الشركات والمؤسسات المرخصة من فتح حسابات مصرفية رقمية بشكل فوري.

واستكمالاً للتحالف الاستراتيجي الذي تم تأسيسه في يوليو 2019، أطلق الطرفان مبادرة «اعرف عميلك»، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة نوربلوك المرخصة من مركز دبي المالي العالمي والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية.

وكان مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق قد اتخذا قراراً استراتيجياً لتسخير هذه التقنية الواعدة من خلال التركيز على جانب محدد لها في إطار تحسين جودة ومصداقية معلومات «اعرف عميلك»، بالإضافة لتحسين تجربة العملاء عند فتح الحسابات المصرفية، والتي تعد عاملاً مكملاً لسهولة الأعمال بمركز دبي المالي العالمي.

وبدأ الآن تشغيل هذه المنصة التي أصبحت متاحة لجميع الشركات والبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق قد اتخذا خطوات إضافية في إطار تحالف «اعرف عميلك»، الذي تم إطلاقه مؤخراً، وذلك بالإعلان عن أول قدرة اتصال مباشر من نوعها في المنطقة تم بناؤها على نفس منصة Fides من شركة نوربلوك.

وبعد اجتيازها مرحلة إثبات جدوى المفهوم الأولي لتأكيد إمكانية استخدام تقنية بلوك تشين الحديثة، أصبحت منصة «اعرف عميلك» جاهزة الآن ومتاحة للجميع لاعتمادها على نطاق واسع. وستعمل المنصة على تسهيل وتسريع عمل الشركات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بإلغاء العمليات التقليدية للتعرف على العميل والقائمة على المعاملات والوثائق الورقية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: توفر هذه المبادرة للمؤسسات المالية والشركات منصة لإجراء عملياتها بسلاسة كبيرة.

كما أننا نولي أهمية بالغة للتعاون الاستراتيجي بين المؤسسات المالية الرائدة في القطاع في إطار التزامنا باستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، والتي من شأنها تبسيط وتسريع إجراء المعاملات وتحسين كفاءة سير العمل بالنسبة للهيئات الحكومية والمهنيين في المركز.

وبينما ندخل مرحلة جديدة من النمو والتوسع، ينصب تركيزنا بشكل أساسي على التقنيات المالية وتقنية بلوك تشين باعتبارها خطوات أساسية في رحلتنا نحو إحداث تحول إيجابي في مستقبل عالم المال.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: يتماشى هذا الإنجاز الجديد مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، والتي تمثل انطلاقة نحو رؤية أوسع لتشكيل تحالف يضم بنوكاً وهيئات حكومية وغيرها من الهيئات المانحة للتراخيص، لتيسير إجراءات تبادل البيانات الثبوتية الخاصة بالعملاء، بما يؤدي إلى تعزيز الشفافية والأمان ويوفر تجربة أفضل للعملاء.

ويعتبر هذا المنتج الأول من نوعه في المنطقة لفتح حساب رقمي للشركات والمؤسسات، ويتم تقديمه بالشراكة بين مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق، في دليل واضح على الإمكانات الكبيرة التي ينطوي عليها استخدام تقنية بلوك تشين.

ويقوم مركز دبي المالي العالمي بإعداد سجل «التعرّف على العميل» أثناء تقديم أي شركة لطلب ترخيص، ثم يتم مشاركته إلكترونياً عبر تقنية بلوك تشين مع بنك المشرق بعد الحصول على موافقة العميل، مما يبسط عملية فتح الحساب المصرفي.

ويعد حل «اعرف عميلك» الموحد للمؤسسات حلاً قابلاً للتطوير والتوسيع، وهو متاح لجميع الأطراف المؤهلة من مؤسسات مالية وهيئات مانحة للتراخيص، كما أنه يدعم الاتصال مع مبادرات مماثلة أخرى تسير على خطى مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق بمجرّد وصول تلك المبادرات إلى مرحلة الإنتاج.

وقام دبي المالي العالمي وبنك المشرق بتطوير عملياتهما التجارية ومنصات تكنولوجيا المعلومات التابعة لهما لضمان اتصالٍ سلس بين المؤسستين، مع إجراء عمليات التعرّف على العملاء والتحقق من مستنداتهم الثبوتية بشكل رقمي بالكامل، لتوفير تجربة رقمية حقيقية للعملاء.

وكجزء من إطار العمل القانوني لمركز دبي المالي العالمي، يعكس قانون حماية البيانات الخاص بالمركز معايير أفضل الممارسات الدولية، ويتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي وتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، علماً بأن هذا القانون مصمم لتحقيق التوازن بين الاحتياجات المشروعة للشركات والمؤسسات لمعالجة المعلومات الشخصية مع الحفاظ على حقوق الخصوصية للأفراد.

ودعا مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق جميع البنوك وسلطات الترخيص الأخرى للانضمام إلى هذا النظام والاستفادة من الجهود والنتائج التي تم التوصل إليها لتوفير أفضل تجربة سلسة للعملاء.

باختصار، تقدّم المنصة الجديدة بنية تقنية متطورة قادرةً على إنجاز الإجراءات بسرعة وأمان وكفاءة أكبر مقارنة مع الإجراءات المتبعة حالياً للتحقق من المستندات الثبوتية للعملاء، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية.

إطار تحالف

وضع مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق تصوّراً لإطار تحالفي يغطي المبادئ الأساسية الواجب اعتمادها على نطاق واسع من قبل المشاركين الآخرين الذين ينضمون إلى هذه المنظومة.

وتم تحديد جميع الجوانب الرئيسية المتعلّقة بحوكمة التحالف (هيكل الملكية، والرقابة، وعملية صنع القرار)، ونموذج العمل (معايير المشاركة، والنموذج التجاري) ونموذج التشغيل (الاعتبارات الفنية، وإرشادات التشغيل، وإدارة التغيير، وسرية البيانات، وفضّ المنازعات، والمسؤوليات والتعويضات، وغيرها) وأصبحت جاهزة لتوسيع نطاق النظام.