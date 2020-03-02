الخليج للاستثمار الإسلامي يستحواذ على مبنى مكاتب في وايت بلينز

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي استحواذها على 140 و150 جراند ستريت بلازا، وهو مبنى مكاتب في وايت بلينز، مقاطعة ويستشستر بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نيابةً عن مستثمريها. ويقع مبنى المكاتب على بعد 30 دقيقة فقط من «مانهاتن»، ويضم مساحة قابلة للتأجير تقدر بـ 220000 قدم مربعة.

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي: بعد أداء شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» المتميز في عام 2019 مع عمليات استحواذ خارجية تتجاوز 300 مليون دولار وعملية تخارج استثنائي من استثمار عقاري في ألمانيا بقيمة 150 مليون دولار، تطمح «الخليج للاستثمار الإسلامي» للارتقاء بقيمة أصولها تحت الإدارة إلى ملياري دولار بحلول نهاية عام 2020 لتأكيد مكانتنا الإقليمية في الاستثمارات المحلية والخارجية.