المنتدى الإماراتي- الكولومبي يبحث توسيع آفاق شراكات الأعمال

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث المنتدى الاقتصادي الإماراتي- الكولومبي سبل تنمية آفاق الشراكة والتعاون بين الإمارات وكولومبيا في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بحضور معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وكلاوديا بلوم وزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية، وعدد من مسؤولي البلدين، وبمشاركة واسعة من قطاع الأعمال الكولومبي.

وجاء المنتدى الذي استضافته العاصمة الكولومبية بوغوتا في إطار زيارة وفد الإمارات، برئاسة وزير الاقتصاد إلى المكسيك وكولومبيا. وشارك في المنتدى سالم العويس سفير الإمارات لدى كولومبيا، وضم وفد الدولة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ونخبة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.

وناقش المنتدى فرص إبرام شراكات استثمارية بين الشركات الإماراتية ونظيرتها في كولومبيا في مظلة واسعة من القطاعات، شملت الزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والطيران المدني والخدمات اللوجستية والقطاع المالي والصناعة وأنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال.

وقال المهندس سلطان المنصوري خلال المنتدى: إن العلاقات الثنائية في نمو مستمر، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث يرتبط البلدان بعدد من اتفاقيات التعاون، مؤكداً أهمية تكثيف جهود الشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من إمكاناتهما الاقتصادية الضخمة، مع تشجيع دور أكبر للقطاع الخاص لإبرام شراكات تجارية واستثمارية مستدامة تخدم تطلعات البلدين.

وأوضح أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ في عام 2018 نحو 127 مليون دولار، في حين شهد 2019 نمواً ملحوظاً، حيث بلغ خلال النصف الأول منه بأكثر من 176 مليون دولار، مؤكداً أنه رغم النمو الذي تحققه أرقام تجارة البلدين، فإنها لا تواكب تطلعاتهما وإمكاناتهما التجارية الواسعة.

وتابع: هناك العديد من القواسم المشتركة بين الرؤى التنموية للبلدين، ولا سيما من خلال الربط بين رؤية اقتصاد المعرفة واستراتيجيات الابتكار في الإمارات، ومبادرة الاقتصاد البرتقالي في كولومبيا، وهو ما يبرز أهمية العمل لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات المثمرة بين البلدين على مستويي الحكومة والقطاع الخاص من خلال هذا الربط، موضحاً أن مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري تطرح بدورها إمكانات جديدة وواعدة للتعاون، ومؤكداً أن الإعفاء المتبادل لمتطلبات تأشيرة الدخول لمواطني البلدين يوفر خطوة مهمة نحو تطوير تعزيز العمل في هذه المسارات .

وأكدت كلاوديا بلوم وزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية أن إكسبو دبي 2020 يعد أحد أهم الأحداث على الساحة الاقتصادية الدولية هذا العام، وأن كولومبيا حريصة على المشاركة بصورة فعالة ومتميزة في إكسبو تحت مفهوم «كولومبيا، الإيقاع الذي يربط المستقبل»، حيث ستركز من خلالها على مجالات الابتكار والإبداع والتواصل الثقافي والاستثمار في مجالات الاقتصاد البرتقالي وتعزيز التبادل التجاري والسياحي.

اجتماع وزاري

وتضمنت فعاليات الزيارة في كولومبيا اجتماعاً وزارياً عالي المستوي بين معالي وزير الاقتصاد، وعدد من الوزراء في الحكومة الكولومبية، وهم كلاوديا بلوم وزيرة العلاقات الخارجية، ورودولفو نافارو وزير الزراعة والتنمية الريفية، وخوسيه ريستروبو وزير التجارة والصناعة والسياحة، وكارمن كماتشو وزيرة الثقافة. وأكد الجانبان أهمية التعاون في الطيران المدني والعمل على فتح خط طيران مباشر بين البلدين في ضوء أهمية دبي وبوغوتا كبوابتين حيويتين لمناطق وأسواق أخرى.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع مجموعة واسعة من محاور التعاون التي تصب في خدمة الأجندة الاقتصادية للبلدين، والتي جاء من أبرزها التعاون في مجالات الابتكار والصناعات الإبداعية والسياحة في إطار مبادرة الاقتصاد البرتقالي التي تقودها كولومبيا.

كما ناقش الجانبان فرص الشراكة في مجالات الزراعة والاستثمار الزراعي والإنتاج الغذائي وما يتطلبه ذلك من تعاون في اعتمادات الحلال والمعايير الصحية لتعزيز تجارة البلدين واستثماراتهما في هذا الجانب.

آفاق جديدة

ألقى سالم العويس سفير الدولة لدى كولومبيا كلمة خلال الملتقى أكد فيها أن الروابط الثنائية تسير بخطى جيدة نحو بناء علاقات صداقة ثابتة ومستدامة، مشيراً إلى أن زيارة وفد الدولة إلى كولومبيا تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزز علاقاتهما التجارية، وتسهم في الربط بين أسواق البلدين وزيادة تدفق منتجاتهما التجارية بصورة متبادلة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واسعة للانتقال إلى مستوى جديد من الزخم الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية، التي تخدم الأهداف التنموية للجانبين.