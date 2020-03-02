الإمارات تفوز برئاسة المركز العربي للإعلام السياحي

المصدر: شرم الشيخ - وام

فازت الإمارات برئاسة المركز العربي للإعلام السياحي في انتخابات مجلس الإدارة التي جرت في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش ملتقى الإعلام السياحي العربي الذي اختتمت فعالياته أمس للدورة المقبلة 2020-2024 بنظام التجديد النصفي كل عامين وفقاً للائحة الجديدة.

وانتخب أعضاء مجلس إدارة المركز الإعلامي حسين المناعي من الإمارات رئيساً، ومحمد عبد القادر من السودان، وسلطان اليحيائي نائبين للرئيس، ومصطفى عبد المنعم أميناً عاماً، وعبد الرحمن بسيوني من مصر رئيساً للمجلس التنفيذي، وعضوية جاسم التنيب من الكويت، وخالد الدغيم من السعودية، وخالد خليل من مصر، ورشا محمد من العراق، وأحمد عليوة من الأردن.