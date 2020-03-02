موقع إلكتروني لتسويق «سيدار»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة سيدار رسمياً موقعها للتسوّق الإلكتروني، كما بدأت أيضاً خدمة التوصيل إلى المنازل في شتى أنحاء دولة الإمارات، على أن تتوسع هذه الخدمة خلال الشهر الجاري لتشمل كلاً من السعودية والبحرين وسلطنة عمان وغيرها من البلدان في المنطقة.

تقدم الشركة لعملائها تجارب تسوّق أكثر تفاعلية في مجال شراء ديكورات المنازل والجدران بالتجزئة، وذلك بعد النجاح الذي حقّقته في أكثر من 23 متجراً منتشراً في دول مجلس التعاون الخليجي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكندا.

كما يمكن للمتسوقين على الموقع الإلكتروني الجديد الذي تم إطلاقه شراء أوراق الجدران، وستائر التعتيم، والوسائد والأبواب القابلة للطي، فضلاً عن مجموعة من الستائر القماشية التي ستتوفّر قريباً، وتصميم كل هذه المنتجات بحسب طلبهم.