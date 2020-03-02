تزايد الوعي الرقمي لمصافي التكرير

المصدر: (دبي - البيان)

أظهرت نتائج دراسة أجراها الاتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون مع بوسطن كونسلتينج جروب، أن مصافي التكرير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتجه نحو تحويل اهتمامها للاستفادة من التطبيقات الرقميّة، وذلك انطلاقاً من إدراكها للمزايا والفوائد التي تقدمها تلك التطبيقات وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في نماذج عمل القطاع، إلى جانب أهميتها المتزايدة لتحقيق التقدّم في العصر الرقمّي.

وتشير الدراسة إلى أنه بالرغم من قلة شركات النفط الإقليمية في دول الخليج العربي التي لجأت إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق في مجال التقنيات الرقميّة فإن 88% من مصافي التكرير في الخليج التي شاركت في الاستبيان تُدرك أن عدم استثمارها يُشكّل مخاطر عدة، مثل عجزها عن تحسين هوامش الأرباح والحد من ميزاتها التنافسيّة.

وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للتكرير المهندس عودة الأحمدي: الدراسة ركّزت على 67% من مصافي التكرير في دول الخليج العربي التي تتطلع إلى معالجة أبرز التحديات التي تواجهها بالاستفادة من التقنيات الرقميّة.