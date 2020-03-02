شراكة بين «أبوظبي للتمويل» و«بيهايف»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة أبوظبي للتمويل عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «بيهايف» الإلكترونية للتمويل الجماعي، بهدف تقديم قروض التمويل للمركبات المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات، في خطوة تستهدف تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة انسجاماً مع رؤية حكومة دولة الإمارات.

وتعكس هذه الخطوة الدور المحوري لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز نمو الاقتصاد الإماراتي، خاصة مع قرب انطلاق «إكسبو 2020» في أكتوبر المقبل، والذي ستحمل فعالياته تأثيرات إيجابية غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني.

وستسمح هذه الخطوة المُشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة المُقترضة بالاستفادة بشكل أكبر من القيم الشرائية للمركبات؛ فيما سيُتاح للمستثمرين في «بيهايف» الاستثمار في هذه القروض الجديدة عن طريق المنصة وفق الطريقة الحالية ذاتها مع قروض تمويل الشركات، إلى جانب الاستفادة من ميزة الحصول على ضمان على تلك الأصول المملوكة لشركة أبوظبي للتمويل، والتي تعد إحدى أكبر وأقوى شركات التمويل المرخصة.