«فارنك» تستحوذ على «سيرتس»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة فارنك لخدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة أنها أكملت عملية استحواذها على شركة سيرتس للخدمات الأمنية ذات المسؤولية المحدودة التي يقع مقرها الرئيس في سنغافورة.

وتوجد سيرتس في الإمارات منذ أكثر من عقد ولديها مكاتب في كل من أبوظبي ودبي، كما يعمل لدى الشركة أكثر من 1,800 موظف، وتصنف على أنها واحدة من أكبر 10 شركات رئيسة تعمل في قطاع الخدمات الأمنية في الإمارات.

وقال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: «تشير تقديراتنا إلى أن الطلب على خدمات الأمن التجاري، لا سيما أمن المباني التجارية التي يشرف عليها الأفراد، سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة في الإمارات، لذا فقد عملنا على تطوير قسم الخدمات الأمنية في الشركة بشكل مطرد، وقمنا أخيراً بتوسيع عملياتنا في العاصمة أبوظبي.

وبموجب الاستحواذ، ستتم إعادة تسمية العلامة التجارية «سيرتس»، لتنضم إلى علامة «فارنك»، كما تم نقل جميع موظفي الشركة إلى المكتب الرئيس لفارنك في دبي ومكتبها الآخر في أبوظبي».

وسيبقى القسم الآخر من موظفي سيرتس في مكان إقامته الحالي قبل الانتقال إلى المجمع السكني الذي تبنيه فارنك لموظفيها بتكلفة 41 مليون دولار في مجمع دبي للاستثمار. وسيصبح المجمع الجديد جاهزاً بحلول أكتوبر.

واستثمرت فارنك أكثر من مليون دولار في البحث والتطوير، لا سيما التركيز على تطوير تقنية الساعة الذكية المتعددة الوظائف، ومبادرات أخرى تعتمد على التكنولوجيا. وكانت شركة «فروست آند سوليفان» للأبحاث توقعت أن يحقق سوق الأمن التجاري في الشرق الأوسط نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 16.5%، بقيمة تصل إلى 5.6 مليارات دولار بحلول 2022.