أكسا تقدّم مشورة قانونية مجانية

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت شركة أكسا الخليج خدمة المشورة القانونية المجانية لعملاء تأمين المنازل لديها، والتي توفر لهم التوجيه والمشورة بشأن النزاعات المتعلقة بالإيجار والعمالة. وسيتم تقديم مشورة مهنية باللغتين العربية والإنجليزية من قبل محامين متمرسين في الإمارات.

وقال ستيفان شري، رئيس قسم المطالبات لدى أكسا الخليج: «تعتبر الإمارات من أكثر البلدان في العالم، فهي موطن لأعداد كبيرة من المغتربين، ولذلك فإن فرص عدم معرفة العملاء بالإجراءات القانونية للدولة مرتفعة للغاية.

ونحن حريصون على أن نكون أكثر من مجرد جهة لدفع المطالبات، ونركز باستمرار على بناء علاقات موثوقة وطويلة الأمد مع عملائنا، وهدفنا الرئيسي هو تمكين العملاء وتعريفهم بحقوقهم وامتيازاتهم. ومن هنا فإن هذه الخدمة الجديدة توفر لهم الأدوات والدعم اللازم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المصيرية».

وتتوفر الخدمة القانونية الجديدة عبر خط هاتفي متخصص، بحيث توفر التوجيه والمعلومات الضرورية حول موضوعات مختلفة تشمل عقود الإيجار والتوظيف.