دبي تحتضن أول مبنى للتملك الحر يعمل بالطاقة المتجددة في المنطقة

المصدر: وام

يعد مشروع "سيجنتشر ليفينجز" في قرية جميرا في دبي أول مبنى سكني يعمل بالطاقة المتجددة على مستوى الامارات والمنطقة ويستخدم الطاقة الشمسية في تشغيل مرافقه الخدمية ما يخفض البصمة الكربونية ويوفر على السكان حتى في قيمة رسوم الصيانة.

والمشروع أيضا أول مبنى على صعيد أكبر مساحة مستخدمة للألواح الكهروضوئية والتي تبلغ 9300 قدم مربع على السطح.. فيما يبلغ عدد الألواح الكهروضوئية في المشروع 440 لوحا بقدرة إنتاجية تبلغ 100 كيلو واط في الساعة ما يعادل أكثر من 3 أضعاف إنتاجية ألواح مبنى الموظفين في مطار آل مكتوم الدولي البالغة 30 كيلو واط في الساعة.

ويتكون المبنى من 6 طبقات تضم 276 وحدة سكنية متنوعة بالإضافة لطابق مواقف مركبات السكان فضلا عن ملعب لممارسة رياضة السكواش ومسبحا وقاعة للألعاب الرياضية.

وتبلغ مساحة أرض "سيجنتشر ليفينجز" قرابة 70041 قدما مربعا فيما تبلغ مساحة البناء 306500 قدم مربع.