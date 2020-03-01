اقتصادية دبي: تاجر الذهب ليس مجبرا قانونا على إعادة المشتريات

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت اقتصادية دبي أن تاجر الذهب ليس مجبرا قانونا على إعادة شراء المجوهرات التي بيعت .

وأكدت أنه عند قيام المستهلك بشراء الذهب والمجوهرات، لا يكون التاجر مجبرا من الناحية القانونية على إعادة المشتريات، موضحة أنه وبموجب قانون حماية المستهلك، فإن الأشخاص الراغبين ببيع الذهب والمجوهرات لا يعتبرون مستهلكين، وبالتالي يكون من حق التاجر وضع الاشتراطات الخاصة بعملية شراء الذهب منهم، حيث تدخل هذه العمليات في إطار العمليات التجارية منظمة باشتراطات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وأوضح قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن الحملات والمبادرات التي يطلقها القطاع أسفرت عن جعل سوق الذهب في الإمارة واحدا من أكثر القطاعات الاقتصادية التزاما بالنظم والتشريعات المعمول بها في الامارة ،ويظهر ذلك من خلال تدني أعداد الشكاوى التي تستقبلها اقتصادية دبي من المستهلكين.

وأشارت إلى انه عندمقارنة سوق الذهب والمجوهرات بغيره من القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى في الإمارة، يتبين بوضوح تام أن شكاوى المستهلكين على قطاع الذهب والمجوهرات تقل عن 0.5% من إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة في العام 2019، وفق التقرير السنوي المنتظم الصادر عن اقتصادية دبي بهذا الخصوص.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: "لقد اكتسبت دبي شهرة عالمية واسعة بعد أن تحولت إلى مركز عالمي للذهب، ويعزى الفضل في ذلك إلى حرص كبار الشركات على تقديم صورة مشرقة عن بيئة الأعمال الراقية وسوق التجزئة المزدهر في دبي، كما تقدم الشركات العاملة بهذا المجال منتجات وخدمات متميزة ومتنوعة لكافة شرائح المستهلكين، على نحو يتجاوز توقعاتهم، ليصبح هذا القطاع في دبي الأكثر تميزًا على مستوى العالم".

وأضاف لوتاه: "ينبغي التنويه هنا إلى أن الفضل في ذلك يعزى في المقام الأول إلى وجود إجراءات ونظم معمول بها للحفاظ على جاذبية السوق، وضمان حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء. ونحرص من جانبنا على إطلاق حملات التوعية التي تستهدف مختلف فئات المستهلكين . ومن ذلك على سبيل المثال، أننا نحث المستهلكين عند شراء المجوهرات بضرورة التأكد من سعر الذهب وسعر المصنعية الذي يتفاوت حسب التصاميم المتميزة لقطع المجوهرات، مع ضرورة الأخذ في الحسبان أن كلفة المصنعية لا تحتسب عند إعادة بيع المجوهرات، لاسيما وأن التاجر المشتري يستفيد فقط من الذهب الخام، ويقوم بإعادة صهره لاستخدامه في تصنيع مجوهرات جديدة".