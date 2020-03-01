ماجد الفطيم ضمن أغنى 500 شخص في العالم

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ظهر اسم الملياردير الإماراتي، ماجد الفطيم، ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم في 2020، والتي نشرتها أمس مجلة «سي ئي أو وورلد» الأمريكية، ورصدت فيها بالأرقام ثروات مليارديرات العالم حتى تاريخ 28 فبراير 2020.

وجاء الفطيم في المركز الــ 333 عالمياً، بثروة إجمالية بلغت قيمتها 5,68 مليارات دولار.

كما تضمنت القائمة الملياردير الهندي المقيم في الإمارات، يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة والمدير المنتدب لمجموعة «اللولو» العالمية لمتاجر التجزئة. وجاء يوسف علي في المركز الــ 367 عالمياً، حيث بلغت قيمة ثروته 5,39 مليارات دولار.

يُذكّر أن يوسف علي بدأ حياته المهنية في الإمارات وكَوّن ثروته فيها، وكان أول من حصل على الإقامة الذهبية في أبوظبي، وكان ذلك في يونيو الماضي.

وتضمنت القائمة أيضاً أربعة سعوديين، وهم الأمير الوليد بن طلال، الذي جاء في المركز الــ 97 عالمياً بثروة بلغت 14,3 مليار دولار، محمد العمودي «الــ 207 عالمياً، بثروة بلغت 8,10 مليارات دولار»، محمد الجابر«الــ 239، 7,19 مليارات دولار»، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود «الــ 404، 5,01 مليارات دولار».