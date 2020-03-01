شراكة بين «كارتر آند وايت» و«جنة»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «كارتر آند وايت» الاماراتية، ومقرها دبي عن توقيع عقد شراكة مع مجموعة جنة الفندقية، وستعمل شركة «كارتر آند وايت» على تزويد كل فنادق ومنتجعات جنة ببياضات عالية الجودة، بما في ذلك فندق «جنة كريك سايد دبي» المزمع افتتاحه الشهر المقبل في دبي.

وقال مروان السركال، مؤسس كارتر آند وايت: «إن كل أعضاء فريق عمل «كارتر آند وايت» متحمسون للعمل مع مجموعة فنادق ومنتجعات جنة، ونحن معجبون بهذه العلامة التجارية». ومن جانبه، قال ريتشارد حداد، المدير التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة: «يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع «كارتر آند وايت»، وإن هذه الخطوة هي انعكاس للالتزام مجموعة فنادق ومنتجعات جنة بتقديم أفضل المنتجات لعملائها».