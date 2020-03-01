رأس الخيمة تدعم الابتكار في 12 دولة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت غرفة رأس الخيمة عن فوز مؤسسات من 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجوائز ستيفي الشرق الأوسط للتميز في الابتكار، والتي تعد أول برنامج جوائز مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعومة من غرفة رأس الخيمة.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، على أهمية دعم الابتكار في المنطقة لما له من أثر في رفع تنافسية المؤسسات والشركات بما يعود بالنفع على المتعاملين بشكل خاص ومجتمع الأعمال بشكل عام، مشيراً إلى أن لجان التقييم لهذه الدورة اطلعوا على مشاركات من 12 دولة ما يؤكد على نجاح الفكرة وتحقيقها الأهداف المنشودة.

وأضاف النعيمي أن جوائز ستيفي الشرق الأوسط تعد من الجوائز المرموقة عالمياً نظراً لما تتبناه من معايير تسهم في تحسين مستوى الأداء للشركات والمؤسسات في المنطقة، وتساعد في انطلاقها من المستوى الإقليمي إلى المستوى العالمي، ما من شأنه دعم اقتصاد المنطقة ككل، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التميز والابتكار وترسيخ تلك الثقافة. وأشار النعيمي إلى أن رأس الخيمة تستضيف المؤسسات الفائزة بالجوائز لتكريمهم في 21 مارس الجاري في منطقة الجزيرة الحمرا بفندق والدورف أستوريا.