«مايس مايندز» أفضل برنامج للفعاليات

المصدر: دبي- البيان

تشكل دولة الإمارات ثاني أكبر دولة للسفر من أجل الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات، ووفقاً لفريق العمل في شركة «مايس مايندز»، ويعود سبب نمو سوق الفعاليات إلى نمو شركات الطيران الإقليمية وتغير ذهنية بعض الشركات مثل «مايس مايندز» التي توفر تجارب سفر مخصصة ومصممة من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

وحصدت «مايس مايندز» وهي جزء من شركة «آي تي إل وورلد» جائزة «أفضل برنامج للفعاليات في وجهة عالمية» خلال حفل توزيع جوائز مالت للامتياز الذي أقيم بالتزامن مع مؤتمر (مايس أرابيا )للسفر من أجل المعارض والمؤتمرات. وهو يسلط الضوء على إنجازات أفضل الشركات والأفراد الذين حققوا مبادرات نموذجية واستثنائية.