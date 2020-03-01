عجمان تطلق «ريادة» للتراخيص المنزلية

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عن إطلاق برنامج «ريادة» للتراخيص المنزلية، وذلك مع بداية عام الاستعداد للخمسين، ويتمثل في منح ترخيص منزلي للمواطنين والمواطنات من القاطنين في إمارة عجمان، مع إعفاء من كل الرسوم المحلية في إمارة عجمان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الترخيص، و لعدد 120 نشاطاً اقتصادياً، وبهدف تحفيز المواطنين على ممارسة العمل التجاري والمهني والانطلاق في مجال الريادة والعمل الحر، وتتيح الدائرة للمتعاملين إمكانية الاطلاع على قائمة الأنشطة الخاصة ببرنامج ريادة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.

دعم النمو والاستثمار

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن إمارة عجمان حريصة على ترسيخ واستدامة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وداعمة لقطاع الأعمال وفق رؤية عجمان 2021، ويمثل دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هدفاً استراتيجياً لاقتصادية عجمان، حيث يأتي إطلاق برنامج «ريادة» كونه خطوة مهمة تدعم حركة تأسيس الأعمال وتسهم في تعزيز مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي.

إعفاء الرسوم 3 سنوات

ومن جانبه قال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: «جاء قرار رئيس الدائرة بشأن برنامج «ريادة»، دافعاً مهماً لتعزيز النشاط الاقتصادي وحركة الأعمال في إمارة عجمان، من خلال تشجيع المواطنين والمواطنات على بدء النشاط التجاري من المنزل مع إعفائهم من كل الرسوم المحلية لمدة 3 سنوات، وتقديم باقة من الخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية المتنوعة.