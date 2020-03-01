تعاون بين سيدات أعمال أبوظبي وعجمان

المصدر: أبوظبي- البيان

يستضيف مجلس سيدات أعمال أبوظبي غداً وفداً من مجلس سيدات أعمال عجمان، في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك لبحث فرص التعاون بين المجلسين واستعراض أهم القضايا وسبل تطوير الأعمال.

ويتوقع أن يشهد الاجتماع إبرام مذكرة تفاهم تتضمن العديد من النقاط ذات الاهتمام، من أجل تطوير وتنمية العلاقة بين المجلسين، وذلك تأكيداً على دور المرأة الإماراتية بالمشاركة الفاعلة، وإطلاق المبادرات والأنشطة التي تمكن المرأة اقتصادياً، وتعزز مساهمتها الإيجابية والفاعلة في المجتمع.

وأعربت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي عن سعادتها بالاجتماع الذي سيقام في مبنى غرفة أبوظبي مع رئيسة وعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان.

وقالت الرميثي:«إننا نهتم بالتواصل مع مجالس سيدات الأعمال بالدولة، ويأتي اجتماعنا مع القائمات على مجلس سيدات أعمال عجمان، لبحث فرص التعاون المشترك بما يحقق الفائدة للجميع».

وأضافت: «التعاون مع مجالس سيدات الأعمال يسهم في تبادل الأفكار ومناقشة المشاريع التي تهمنا، وسنواصل العمل مع هذه المجالس لما فيه مصلحة رائدات وسيدات الأعمال والارتقاء بأعمالهن نحو مزيد من الابتكار».