34 مليار درهم صفقات بيع وتمويل عقارات دبي في شهرين

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات بيع ورهن عقارات دبي أكثر من 34 مليار درهم، خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري طبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك. وبلغ عدد صفقات البيع والرهن 12386 صفقة بنمو 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2019 التي شهدت 8350 صفقة.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات بيع الأراضي على اختلاف استخداماتها، والوحدات السكنية والفلل الجاهزة وقيد الإنجاز أكثر من 14.4 مليار درهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية لصفقات رهن 5200 لأراض ووحدات سكنية وفلل ومبان أكثر من 19.7 مليار درهم.

ويشهد السوق حراكاً واسعاً من جانب المستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق العقاري لا سيما بعد توقف مؤشر التصحيح السعري في أغلب مناطق التملك الحر في المدينة.

وتصدرت مناطق مرسى دبي وبرج خليفة والخليج التجاري المراكز الثلاثة الأولى في عدد وقيمة الصفقات الإجمالية لبيع مختلف أنواع العقارات في دبي، خلال شهري مارس وفبراير من العام الجاري.

وتشهد تلك المناطق إقبالاً أكبر من جانب المستثمرين على خلفية موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة ونوعية خدماتها وجودة المباني فيها، ما جعلها من بين المناطق الاستثمارية الأكثر شهرة على المستويين المحلي والعالمي.