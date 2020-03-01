«مبادلة» تبحث الاستثمار في «إن إم سي هيلث»

المصدر: دبي- سيد صالح

تبحث شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» استثماراً ممكناً في مجموعة «إن إم سي هيلث»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ».

وأفادت بأن «مبادلة» بدأت جولة من المباحثات في وقتٍ سابق مع المجموعة الصحية بغرض البحث في عدة خيارات بشأن الاستثمار في الأخيرة. وتتضمن هذه الخيارات شراء حصة وشَغل مقعد في مجلس الإدارة.

كما أعلن مستثمرون متصلون بمجموعة «جروبو أوسبيداليرو سان دونانو سبا» الإيطالية أنهم يدرسون عرضاً محتملاً للاستثمار في المجموعة، وأضافوا إنهم يعملون مع مستشارين ماليين لدراسة العرض. وتواجه «إن إم سي هيلث» صعوبات بدأت منذ ديسمبر الماضي، بسبب انتقادات بدعوى احتواء البيانات المالية الخاصة بها، على مخالفات، الأمر الذي أحدث تداعيات سلبية.