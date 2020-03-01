بدء منع استيراد «التبغ الكهربائي» دون طوابع

المصدر: أبوظبي- البيان

يشهد «نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» اعتباراً من اليوم الأول من مارس 2020 تطبيق ثاني خطوات البرنامج الزمني للمرحلة الثانية للنظام، الذي يهدف لرفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الضريبية اعتماداً على أحدث التقنيات الرقمية تعزيزاً لمتطلبات الأجندة الوطنية للإمارات، التي تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب تأكيدها أنه اعتباراً من اليوم سيُمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً من دون «الطوابع الضريبية الرقمية».

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ـــ بدء منع استيراد التبغ واللفائف الكهربائية بدون طوابع اليوم