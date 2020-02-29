«أدنوك» تناقش دور الكوادر البشرية في استدامة الأعمال

المصدر: وام

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» النسخة الثالثة من حلقاتها الشبابية بعنوان «دور الكوادر البشرية في استدامة الأعمال»، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

يعكس تنظيم الحلقة الشبابية التزام «أدنوك» بالاستثمار في تطوير الكوادر الشابة المواطنة، والتأكيد على دورها في الحفاظ على مكانة الشركة الرائدة ومساهمتها الفاعلة في تحفيز ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية في الدولة. أقيمت الحلقة في منصة أم لولو التابعة لشركة «أدنوك البحرية» في إشارة إلى الأهمية التي توليها الشركة لكافة كوادرها البشرية على اختلاف مواقع عملهم، خصوصاً موظفي المواقع والمنشآت الخارجية وحقول النفط والغاز، وهذه هي ثالث حلقة شبابية تنظمها «أدنوك» بعد حلقتين سابقتين في مقرها الرئيسي وفي الرويس.

نظم الحلقة مجلس أدنوك للشباب بالشراكة مع مجلس الإمارات للشباب وفي إطار مبادرة الحلقات الشبابية، إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لعرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها، وذلك بهدف الخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة وسياسات فعّالة.

وأعرب الجابر عن تقدير الشركة الكبير لجهود كوادرها المخلصة في جميع المواقع والمنشآت، والتي أسهمت في بناء أدنوك وترسيخ مكانتها المرموقة لاعباً رئيساً في قطاع الطاقة، مؤكداً حرص الشركة على تعزيز التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتحفيزهم على الابتكار للمساهمة في تحقيق استراتيجية الشركة للنمو الذكي 2030.

وأكد معاليه التزام أدنوك بالاستثمار في الكوادر البشرية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وحرص الشركة على رعاية وتشجيع الكفاءات الشابة من المواطنين ودعم تطورهم المهني في المجالات كافة مع التركيز على التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في ظل مسيرة التحول الرقمي التي تقوم بها الشركة لمواكبة التغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة ولضمان النمو.

كما دعا الكوادر الشابة إلى الاستفادة من برامج التطوير والتأهيل المتعددة التي توفرها أدنوك لبناء كفاءات وطنية وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً متطوراً للاقتصاد القائم على المعرفة. وأشار إلى التزام «أدنوك» بتعزيز التنوع في كوادرها ودعم وتطوير المواهب النسائية المتميزة تماشياً مع رؤية القيادة التي تهدف إلى دعم وتمكين المرأة باعتبارها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، موضحاً أن أدنوك تواصل العمل على تطبيق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرة المرأة العاملة على الإنجاز والمشاركة الفاعلة في كافة مجالات قطاع النفط والغاز، حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الإدارة العليا في شركات المجموعة حالياً 15%.

وشدد على أهمية اكتساب الخبرات والتطبيق العملي للنظريات وزيادة المعرفة المباشرة بقطاع النفط والغاز وتطوير وإثراء المهارات والقدرات، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بأفضل معايير الصحة والسلامة والبيئة وضمان أمن وسلامة الكوادر والعمليات والأصول والمنشآت في جميع مواقع العمل لتبقى أدنوك نموذجاً وقدوة في القطاع، كذلك ضرورة التركيز الدائم على مرتكزات أدنوك الأساسية المتمثلة في تمكين الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء، وتعزيز الربحية والعائد الاقتصادي، ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستدامة وضمان المستقبل.

من جانبها أشارت معالي شما بنت سهيل المزروعي إلى حرص القيادة على توفير كل السبل لتبني الطاقات الشبابية ودعمها وتحفيزها نحو المزيد من الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل وتحقيق الريادة لدولة الإمارات في كافة المجالات والمحافل. وقالت إن العمل الميداني الذي يقوم به الشباب في قطاع النفط والطاقة هو مصدر إلهام وتقدير لكافة الشباب، نظراً للمتطلبات والتحديات المرتبطة به، إلا أنه يجسد الشخصية الحقيقية للشباب المثابر والمجتهد والمؤمن بخدمة وطنه وموارده الطبيعية والمساهمة في التنمية والبناء.

وأضافت أن ما شهدته هو مصدر اعتزاز وفخر لكل شباب الوطن الذين يعملون في الحقول الخارجية، لقد اختاروا مهناً مشرفة في قطاع الطاقة، وهم اليوم يرسمون علامة فارقة في تاريخ الإمارات في قطاع النفط والغاز ويحققون طموحات قيادتنا الرشيدة.

واشتمل برنامج الحلقة الشبابية على حوارات ومناقشات بنّاءة تم من خلالها استعراض فرص وبرامج التطوير المهني للشباب ووسائل تشجيعهم وتحفيزهم على العمل في المواقع الخارجية والحقول ليكونوا قادة قادرين على تقديم حلول تسهم بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الإمارات إلى تحقيقها.

من جانبه، قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: نسعد اليوم أن نكون بين الكوادر الشابة المبدعة في قطاع النفط والغاز، فحصاد هذه الحقول لن يثمر دون سواعدهم ومثابرتهم. علمتنا قيادتنا أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار في أغلى الموارد، وهو رهان المستقبل الناجح.

وتعمل أدنوك على تطبيق عدد من برامج تطوير الشباب المواطنين في قطاع النفط والغاز، ومن ضمنها «برنامج تطوير قيادات أدنوك الشابة»، وبرنامج القادة الناشئين، والقيادات المتقدمة، وتطوير القيادات النسائية، وتدريب وتوجيه المرأة، وبرنامج المرأة القيادية، وبرنامج القيادات التنفيذية والعديد غيرها، والتي تهدف جميعها إلى توفير قيادات مستقبلية متميزة قادرة على خدمة الوطن والمجتمع وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة.