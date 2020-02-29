التكنولوجيا والطاقة المتجددة رهان الإمارات حتى 2050

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع «ياهو فاينانس» أن الإمارات تعمل بكل طاقتها على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وتراهن على التكنولوجيا والطاقة المتجددة، معززة الاستثمارات في توليد الطاقة الشمسية خارج الإمارات، وذلك وفقاً لاستراتيجية مستقبلية واضحة حتى عام 2050. وقال تقرير نشره الموقع، إن الحكومة أطلقت رؤية الإمارات 2021، التي تركز على الاستدامة البيئية، وعمدت إلى تطوير البنية التحتية في مجالات كالرعاية الصحية والتعليم لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة. في حين أطلقت كل من أبوظبي ودبي استراتيجياتهما الخاصة التي تمتد وصولاً إلى عام 2050، مع تركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خلق اقتصاد تنافسي متنوع، يتمحور حول الابتكار القائم على المعرفة.

وأضاف: تمتلك شركة مصدر للطاقة المتجددة ثلاثين مشروعًا حول العالم، بما في ذلك مزرعتان للرياح في نيو مكسيكو وتكساس، وحصة تبلغ 25% في مزرعة الرياح «هاي ويند» قبالة ساحل اسكتلندا، أول مزرعة رياح بحرية عائمة في العالم. ووقعت أخيراً اتفاقية مع مجموعة EDF لإنشاء شركة مشتركة للاستكشاف والتعاون في مشاريع توليد الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.

وتتوقع مصدر أن تكون أسواق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج العربي والمملكة المتحدة من المناطق الرئيسية للمجموعة في السنوات المقبلة، كما صرح محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لـ«إس اند بي جلوبال بلاتس».

وأفاد التقرير بأن الإمارات وضعت استراتيجية للطاقة حتى عام 2050، تدعو إلى توليد 44% من الكهرباء من الطاقة النظيفة، و38% من الغاز الطبيعي، و12% من الفحم النظيف، و6% من الطاقة النووية. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في إجمالي الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، والحد من البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%، وتوفر للدولة 700 مليار درهم ( 190.6 مليار دولار) بحلول عام 2050.