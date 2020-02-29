418 ألف نزيل في فنادق جزيرة ياس بإيرادات 401 مليون

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وصل عدد النزلاء في فنادق جزيرة ياس لنحو 418.333 ألف نزيل في العام الماضي، منهم نحو 98.4 ألف نزيل خلال الربع الأخير فقط، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وأظهرت البيانات أن إيرادات فنادق الجزيرة ارتفعت إلى 401 مليون درهم وذلك خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 1.4% عن العام 2018، فيما وصلت نسب الإشغال في فنادق الجزيرة إلى 78% خلال 2019، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بنحو 79% خلال 2018.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط فترة الإقامة للنزيل العام الماضي ارتفع بنسبة 2.8% إلى 2.5 ليلة، وبلغ متوسط سعر الغرفة نحو 380 درهماً بارتفاع 2.9%، ووصلت الإيرادات لكل غرفة متاحة إلى 297 درهماً بنمو 5.2%.

بينما خلال الربع الرابع من العام الماضي، وصلت إيرادات الفنادق إلى 134 مليون درهم، و2.7 ليلة متوسط فترة الإقامة، و517 درهماً متوسط سعر الغرفة، و408 دراهم الإيرادات لكل غرفة متاحة.

ووفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة، استحوذ النزلاء الإماراتيون على النسبة الأكبر من النزلاء بواقع 96.6 ألف نزيل أو ما نسبته 23% خلال العام الماضي، ثم الهنود بنحو 56.5 ألف نزيل بحصة 14%، يليهم البريطانيون بنحو 34.9 ألف نزيل أو ما نسبته 8%، ثم السعوديون بحصة 66% أو 23 ألف نزيل.

وجاء الأمريكيون في المركز السادس بنحو 15.3 ألف نزيل بحصة 4%، ثم الفلبينيون بنحو 13.5 ألف نزيل أو 3% والمصريون 10.3 آلاف نزيل أو 2% والكويتيون 8.2 آلاف نزيل أو 2% والباكستانيون 7.9 آلاف نزيل أو 2% والأردنيون 7.7 آلاف نزيل أو 2%.

بينما خلال الربع الرابع فقط، استحوذ الهنود على الحصة الأكبر من النزلاء بواقع 18 ألف نزيل وبحصة 18%، ثم الإماراتيون 17.8 ألف نزيل والبريطانيون 10.7 آلاف نزيل والصينيون 4.4 آلاف نزيل والأمريكيون 4.4 آلاف نزيل والسعوديون 2.9 ألف نزيل والألمانيون 2.4 ألف نزيل والفلبينيون 2.3 ألف نزيل والجنوب افريقيين 2.1 ألف نزيل والاستراليون 1.9 ألف نزيل والمصريون 1.9 ألف نزيل. وتضم جزيرة ياس 7 فنادق تشمل 2259 غرفة موزعة بواقع 3 فنادق من فئة 4 نجوم بواقع 1133 غرفة وفندقين من فئة نجمة إلى ثلاثة نجوم بنحو 463 غرفة وفندق واحد من فئة 5 نجوم يضم 499 غرفة وفندقاً للشقق الفندقية يضم 164 غرفة.