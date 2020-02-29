مركز البستان شريك ضيافة بطولة فزاع

المصدر: دبي- البيان

استضاف مركز ورزيدنس البستان، الوجهة المفضلة للسياح ورجال الأعمال في قلب مدينة دبي، الوفود والمشاركين في الدورة السادسة من بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، ويتشرف مركز وريزدنس البستان دائما باستضافة المشاركين والمدربين في بطولات فزاع وذلك بصفته شريك الضيافة الرسمي لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم الخاصة بأصحاب الهمم.

وتندرج بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم ضمن بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2020، واستضاف مركز ورزيدنس البستان 178 من الرياضيين والمدربين المشاركين في البطولة التي تقام من 17 إلى 21 فبراير في نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 24 دولة حول العالم.

وقال موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز ورزيدنس البستان: «تشرفنا استضافة المشاركين والمنظمين لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم 2020، وبصفتنا شريك الضيافة الرسمي والاستراتيجي لهذه البطولة لعدة سنوات متتالية نتعهد بتقديم أرقى مستويات الضيافة الفاخرة وضمان كل احتياجات المشاركين حتى يتسنى لهم التركيز وتحقيق أفضل النتائج في البطولة، ونتطلع إلى استضافة مزيد من البطولات التي تسمح لنا بتقديم الضيافة والعناية اللازمة لأصحاب الهمم».