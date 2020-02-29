منصة انكلوسيڤ تنطلق ضمن مشاريع برنامج «معاً»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت منصة «انكلوسيڤ» للتواصل والتعاون في الإمارات، لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

وقد تم قبول منصة انكلوسيڤ ضمن أول عشرة مشاريع ناشئة في برنامج حاضنة «معاً» الاجتماعية، والذي يعد مبادرة هي من الأولى من نوعها التي تقدّم حلولاً لأصحاب الهمم، بهدف تسريع وتيرة الابتكار الاجتماعي والبناء المجتمعي في أبوظبي. وبفوزها ضمن قائمة أبرز 10 مشاريع اجتماعية ضمن لائحة متقدمين بلغ عددهم 500 مشروع من أنحاء العالم، اكتسبت انكلوسيڤ المصداقية والموارد المطلوبة للتأثير إيجاباً في حياة أصحاب الهمم وعائلاتهم وجميع مؤيدي الدمج في الإمارات العربية المتحدة.

وتشجع المنصة قاعدتها المتزايدة من الداعمين على تسجيل الدخول إلى تطبيقها الإلكتروني للاستفادة من المزايا التي يوفرها بحلول منتصف مارس 2020.

وقالت حفصة قدير مؤسسة المنصة: أدركت خلال حياتي أن الإعاقة الحقيقية لا تكمن لدى الأشخاص ولكن بالطريقة غير العادلة التي يتعامل بها المجتمع مع أصحاب الهمم، فمن المهم أن نتيقن من أنّ الدمج هو سلوك وتوجه عام لدى المجتمع. ومن خلال مبادرتنا #أنا_أدعم_الدمج، القائمة على ثلاث ركائز رئيسة، هي التوعية والمجتمع والفرص، ندعو الجميع للتعاون معنا وجعل برامجهم أكثر دعماً للدمج.