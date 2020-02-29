«أراضي دبي» تكرّم «دبليو كابيتال»

المصدر: دبي- البيان

كرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية في الإمارات، تقديراً لمساهماتها في الارتقاء بقطاع العقارات في الإمارة خلال العام الماضي، ولجهودها في تشجيع الاستثمار العقاري والتزامها بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة.

جاء ذلك خلال حفل أقامته مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً، وحضره سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي، وجمعة بن حميدان نائب مدير عام الدائرة، والمهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وتم خلاله تكريم 54 وسيطاً ومكتباً عقارياً يمثلون 23 وسيطاً و31 مكتباً للوساطة العقارية، وتم كذلك تكريم 11 مقيماً وشركة عاملة في مجال التقييم. وقال وليد الزرعوني عقب تسلمه الجائزة : «نحن فخورون جداً بهذا التكريم لا سيما أنه من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأمر الذي يعتبر تقديراً خاصاً للشركة يسهم في تحفيزها على بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمات متميزة للعملاء».