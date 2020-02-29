اختتام الدورة الثالثة من جائزة الابتكار في الطيران

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة الابتكار في الطيران التي أطلقتها الهيئة في يوليو الماضي، أول من أمس، في حفل حضره عدد من الملهمين والمتحدثين في مجال الإبداع والابتكار في جامعة زايد بدبي.

وضم الحفل 6 جلسات حوارية ألقاها عدد من المتحدثين والملهمين في مجال الإبداع وقطاع الطيران في الإمارات، منها جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف النجاح من خلال الابتكار» من المهندس خالد حبيب العطار، محاضر قسم الهندسة الميكانيكية بكليات التقنية العليا، وتحدث خالد الحوسني الكاتب الإماراتي والمدرب المعتمد في مجال الإبداع والابتكار وإدارة التغيير في جلسة حوارية بعنوان «قيادة الابتكار والتغيير».

كما تحدث محمد سعد أسلم، قائد الابتكار والتحول الرقمي بشركة سيتا جلسة حوارية بعنوان «الابتكار في الطيران»، بالإضافة إلى جلسات حوارية أخرى القاها عدد من موظفي الهيئة حول «مهنة مراقبة الحركة الجوية في أيدي الجيل القادم» و«الاستخدام المحتمل للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مراقبة الحركة الجوية» و«بيانات إدارة الحركة الجوية والأمن السيبراني».

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني «إن الابتكار أضحى ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، وتعزيز تنافسية الإمارات على مختلف الصعد، وإننا نسعى في الهيئة على تبني ثقافة الابتكار والتميز والريادة في جميع الممارسات وأساليب العمل» وأضاف «إننا نسعى من خلال جائزة الابتكار في الطيران على دعم المبدعين والأفكار الخلاقة، وتشجيعهم على تبني طرق التفكير الإبداعية وطرحها للعالم من أجل ترسيخ مكانة وسمعة حكومة دولة الإمارات كونها مركزاً عالمياً للابتكار».