12 ورشة عمل لمبادرة المعرفة بلا حدود في 3 شهور

المصدر: دبي- البيان

نظمت كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بدبي بالتعاون مع مؤسسة سلم للاستشارات والتطوير، مبادرة المعرفة بلا حدود للعام الثالث على التوالي، والتي تتمثل في تنظيم 12 ورشة عمل خلال ثلاثة شهور من فبراير إلى أبريل 2020، وتستهدف القطاع الهندسي من أجل مشاركه المعارف والخبرات لتصبح مكان التقاء جميع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي.

ويقدم هذا العام المبادرة 12 سفيرة للمعرفة في قطاعات مختلفة لتتناول جوانب القيادة، المنازعات، إدارة المشاريع، الهندسة الإنشائية، والتقنيات الرقمية الحديثة في القطاع. يستفاد من هذا المبادرة سنوياً ما يقرب من 1000 مشارك مجاناً بتلك الفعاليات.

وقال الدكتور ماجد حنا رئيس المبادرة، تأتي المبادرة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة عالمياً، ومع توجهات قيادتنا الرشيدة في أن تصبح دبي مقراً لنقل الخبرات والمعارف والتركيز على دور المرأة في الريادة في جميع القطاعات المختلفة، حيث بدأت المبادرة أمس وألقت الورشة الأولى الخبيرة الإماراتية فاطمة بلفيق في مجال كيفية تجنب النزاع في مشاريع القطاع الهندسي، ولديها ما يقرب من 15 عاماً في مجال فض المنازعات، الوساطة والتحكيم وحضرها العديد من الاستشاريين وشركات المقاولات وطلبة الجامعات.

وأفاد الدكتور علاء عشماوي عميد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بدبي، تلعب كلية الهندسة دوراً ريادياً في تخريج أجيال رائدة في مجال القطاع الهندسي، ويأتي تنظيم المبادرة توجهاً لأهمية دور كلية الهندسة في خلق قاعدة للتواصل بين البحث العلمي والخبرات العملية والمشاركة المجتمعية في إعداد أجيال مستقبلية وتحقيقاً لجودة التعليم الهندسي.