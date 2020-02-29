هبوط الأسواق العالمية يضغط على نظيرتها المحلية

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مقتفية، أثر هبوط الأسواق العربية وتهاوي أسواق المال العالمية مع استمرار تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الصين واحتمالات تأثيرات ذلك على النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض سوق دبي بنحو 5.4% ليغلق عند مستوى 2590 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 2.62% ليصل إلى 4901.42 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات والصناعة.

ووصلت السيولة الأسبوعية إلى 2.12 مليار درهم، منها 1.21 مليار في دبي، و913 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 990.95 مليون سهم، موزعة بواقع 728.65 مليوناً في دبي، و262.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال 22.27 ألف صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 3.7% بعد هبوط «دبي الإسلامي» 4.76%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.09%، ونزل قطاع العقار 8.4% مع تراجع «إعمار العقارية» 10.03%، و«أرابتك» 10.35%، و«إعمار مولز» 4.73%، و«إعمار للتطوير» 3.93%، و«داماك» 1.35%، و«الاتحاد العقارية» 6.94%، و«ديار» 8.82%.

وهبط قطاع النقل 8.9% على أثر انخفاض «العربية للطيران» 10.83%، و«أرامكس» 7.14%، و«الخليج للملاحة» 3.43%، ونزل قطاع الاستثمار 3.6% مع تراجع «دبي للاستثمار» 4.51%، و«سوق دبي المالي» 2.22%، وذلك في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 2.61%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 282 مليون درهم، مغلقاً عند 3.5 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني»، بسيولة 247.12 مليون درهم، وأقفل عند 12.55 درهماً، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 232.5 مليون درهم، وأغلق عند 5.4 دراهم.

وسجل «الوطنية للتأمينات العامة» أكبر ارتفاع بنسبة 4.55% إلى 2.3 درهم، تلاه «شعاع كابيتال»، ليغلق 0.825 درهم، ثم «المصرف الخليجي التجاري» 0.59% إلى 0.514 درهم، فيما كان «مصرف عجمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.53% إلى 0.735 درهم، ثم «العربية للطيران»، ليغلق عند 1.4 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» 10.66% إلى 0.528 درهم.

واتجه المستثمرون المواطنون والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 70.9 مليون درهم، منها 70.7 مليوناً للمواطنين، و200 ألف للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 70.9 مليون درهم، موزعة بواقع 70.1 مليوناً للأجانب، و800 ألف للعرب.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 2.66% مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.05%، و«أبوظبي التجاري» 5.94%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.85%، ونزل قطاع العقار 4.85% متأثراً بنزول «الدار» 4.93%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.76%، وهبط قطاع الإتصالات 2.35% مع تراجع «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الطاقة 3.61% بفعل تراجع «طاقة» 9.78%، و«دانة غاز» 3.1%، و«أدنوك للتوزيع» 2.29%، ونزل قطاع الاستثمار 1.95% بعد تراجع «الواحة كابيتال» 7.66%، و«إشراق» 5.2%، وذلك في مقابل ارتفاع «العالمية القابضة» 0.29%.

وتزعم «أبوظبي الأول»، النشاط مستقطباً 263 مليون درهم، مغلقاً عند 14.32 درهماً، تلاه «اتصالات» بسيولة 128.3 مليون درهم، وأقفل عند 15.8 درهماً، ثم «الدار» بتداولات 105.5 ملايين درهم، مغلقاً عند 2.12 درهم.

واقتصرت الارتفاعات في سوق أبوظبي الأسبوع الماضي على خمسة أسهم فقط، تصدرها «العين الأهلية للتأمين» بنسبة 12.12%، ليغلق عند 37 درهماً، تلاه «طيران أبوظبي» 1.64% إلى 3.1 دراهم، ثم «الإمارات للتأمين» بنسبة 1.32% إلى 7.7 دراهم، فيما كان «ميثاق للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 14.87% إلى 0.601 درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» 10.03% إلى 3.5 دراهم، ثم «دار التمويل» 9.94% إلى 1.45 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 171 مليون درهم، منها 6.55 ملايين للعرب، و164.5 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 171 مليون درهم، موزعة بواقع 25.28 مليوناً للخليجيين، و145.73 مليوناً للأجانب.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو التسييل بصافي استثمار 96.89 مليون درهم، منها 25.19 مليوناً في دبي، و71.7 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 96.89 مليوناً، منها 25.19 مليوناً في دبي، و71.7 مليوناً في أبوظبي.